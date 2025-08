Projeto Vila Quilombo promove igualdade racial por meio da literatura em Vargem Alta

Na próxima segunda-feira, 4 de agosto, às 14h, será lançado oficialmente o projeto “Vila Quilombo – Coletivos de Literatura”, na Escola Presidente Lüebke, em Vargem Alta. A iniciativa tem como objetivo fomentar a igualdade racial por meio da leitura e da produção literária entre estudantes do Ensino Médio.

Realizado com apoio do Grupo Águia Branca, por meio da Reserva Águia Branca e da Lei de Incentivo à Cultura (Rouanet), o projeto oferece aos jovens oficinas de escrita criativa e encontros de leitura com foco em autores que abordam a temática racial, como Lima Barreto, Conceição Evaristo, Itamar Vieira Jr. e Jeferson Tenório. Ao final do ciclo formativo, os textos produzidos serão publicados em uma coletânea prevista para novembro.

Segundo o curador do projeto, o doutor em Letras Raoni Huapaya, o objetivo é criar um espaço de expressão onde os participantes possam desenvolver suas capacidades analíticas e criativas a partir da literatura e da vivência cultural local. “Além de uma iniciativa criativa, o projeto também será uma estratégia para cultivar o potencial dos jovens e revitalizar a ancestralidade e promover a igualdade racial”, afirma.

Entre os resultados esperados estão o engajamento comunitário em eventos culturais e a formação de parcerias com bibliotecas e centros culturais.

Coletivo literário promove igualdade racial em Vargem Alta

Com o objetivo de promover a igualdade racial por meio da literatura, os alunos do Vila Quilombo participam de encontros de leitura e oficinas de escrita criativa. Os textos serão reunidos em uma coletânea ao final do ciclo, em novembro.

Com apoio do Grupo Águia Branca, por meio da Reserva Águia Branca, também localizada em Vargem Alta, o projeto tem a perspectiva de estabelecer um processo criativo entre os jovens, por meio da leitura de importantes autores brasileiros, como Lima Barreto, Conceição Evaristo, Itamar Vieira Jr., Jeferson Tenório, entre outros.

A expectativa do curador do projeto, Raoni Huapaya, é de que os jovens possam desenvolver habilidades de análise literária potencializadas pela própria expressão cultural local, por meio das atividades previstas. Dessa forma, além de uma iniciativa criativa, o projeto também será uma estratégia para cultivar o potencial dos jovens, celebrar e revitalizar a ancestralidade”, comenta o Doutor em Letras.

Resultados esperados

O projeto prevê um itinerário formativo que culminará na publicação de uma coletânea de textos autorais dos participantes, além da promoção de eventos culturais comunitários que celebram a ancestralidade. Ao valorizar e disseminar tradições literárias afro-brasileiras o projeto contribui para a promoção da igualdade e a preservação dos saberes ancestrais, alinhando-se a princípios de igualdade e sustentabilidade social.

Além do impacto direto na vida dos alunos, o projeto Vila Quilombo prevê resultados como o envolvimento da comunidade local nos eventos organizados, parcerias com escolas locais, bibliotecas e centros culturais para ampliar o acesso a recursos e oportunidades, promovendo atividades conjuntas que beneficiarão tanto os participantes do projeto.

Sobre o Vila Quilombo

O projeto teve início em 2024, com cinco alunos do Ensino Médio oriundos do Quilombo Pedra Branca, que faziam parte da iniciação científica “Vila Quilombo: trilhas literárias antirracistas sob a perspectiva de Lima Barreto”, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e realizado pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

Neste ano, graças ao patrocínio do Grupo Águia Branca por meio da Lei de Incentivo Cultural (Rouanet), o projeto foi ampliado e, atualmente os integrantes, leem e discutem não só a obra de Lima Barreto, mas de outros autores que abordam a perspectiva racial em suas obras. Além disso, as oficinas de escrita criativa, com o propósito de criação de um livro, são uma das novidades deste ano.

Para Paulo Henrique Damazio Paulino, 18 anos, aluno do 3º ano do Ensino Médio e participante do projeto desde o início, a leitura tem sido sua companheira desde cedo. “Sempre fui apaixonado por ler desde criança, principalmente quando se trata de livros de ficção e ação”, comenta. Com o sonho de cursar Letras/Inglês quando sair da escola, o aluno acredita que o projeto tem contribuído muito para seu desenvolvimento pessoal e para mudar a visão que sempre teve das produções nacionais. “Sempre tive muito interesse no idioma inglês, por conta de músicas, filmes e séries, e por isso penso em cursar Letras/Inglês. Mas participar do projeto e ler os contos de Lima Barreto está me fazendo perder aquela certa ‘síndrome de vira-lata’ muito comum em nosso país, de só valorizar o que vem de fora, e me fazendo enxergar que há muitos livros e contos nacionais que são ótimos”, explica o aluno.

Serviço:

Lançamento do Projeto Vila Quilombo

Data : 04 de agosto de 2025 (segunda-feira)

: 04 de agosto de 2025 (segunda-feira) Local : Escola Presidente Lüebke – Praça Alberto do Carmo, 70, Centro, Vargem Alta/ES

: Escola Presidente Lüebke – Praça Alberto do Carmo, 70, Centro, Vargem Alta/ES Horário: 14h