Quer negociar suas dívidas? A Feira Parceria Legal em Ibatiba é sua oportunidade

O evento será realizado, a partir desta sexta-feira (22), no Estádio Heitor Miranda Batista – o tradicional Mirandão, e segue até domingo (24)

Placa de boas-vindas de Ibatiba, Capital Capixaba dos Tropeiros, com palmeiras ao fundo e vista urbana na entrada da cidade, no interior do Espírito Santo
Ibatiba

Neste sábado (23), o município de Ibatiba recebe os serviços e atendimentos gratuitos de cidadania da Feira Parceria Legal. O evento será realizado, a partir desta sexta-feira (22), no Estádio Heitor Miranda Batista – o tradicional Mirandão, e segue até domingo (24).

O evento une atendimentos e serviços públicos gratuitos, apresentações culturais, gastronomia, música e lazer para toda a família.

A Feira Parceria Legal em Ibatiba é uma oportunidade para resolver pendências, conhecer seus direitos, cuidar da saúde, apoiar empreendedores locais e se divertir em família. A entrada é gratuita durante todos os dias.

A iniciativa é do Instituto Sustentabilidade Brasil com apoio do Procon e da Aderes/Governo do Estado, e promoção do AQUINOTICIAS.COM, e chega para aproximar a população dos serviços essenciais, valorizar a cultura local e fomentar a economia da cidade.

Confira os serviços públicos gratuitos oferecidos!

Sábado (23) – das 8h às 15h

  • PROCON

Atendimento e orientação sobre direitos do consumidor, incluindo renegociação de dívidas, cobranças indevidas, produtos com defeito, cancelamentos e intermediação de acordos na hora.

  • RG – Identidade

Agendamento preferencial para emissão de 2ª via do RG, com orientação sobre documentação necessária.

  • CadÚnico / Bolsa Família

Agendamento e atualização cadastral para acesso e manutenção de benefícios sociais, além de esclarecimento de dúvidas e avaliação de novos direitos.

  • Defensoria Pública

Atendimento jurídico gratuito nas áreas de família, direitos do consumidor, inventário, moradia, contratos, dívidas e violência doméstica.

  • EDP e CESAN

Renegociação de dívidas, cadastro na Tarifa Social e orientação sobre consumo consciente de energia e água.

  • Saúde

Vacinação, aferição de pressão, teste de glicose, testes rápidos de HIV e hepatite, orientação odontológica e atendimento clínico geral.

  • Assistência Social

Orientações sobre benefícios, agendamento de RG e informações sobre CRAS e CREAS.

  • Secretaria de Administração e Fazenda

Atendimento do programa Nosso Crédito, Sala do Empreendedor (MEI), Nota Fiscal Rural e IPTU.

  • Secretaria de Meio Ambiente

Doação de mudas, coleta seletiva e cadastro para castração de animais.

  • Secretaria de Agricultura

Serviços relacionados ao ITR, Incra e CIME.

Confira a programação completa do evento!

Sexta-feira (22)

  • 18h – Apresentação Cultural: Dança Tropeiro
  • 19h – Abertura Oficial
  • 20h – Show com Mila Moreira
  • Praça Gastronômica e expositores: 18h às 23h

Sábado (23)

  • 8h às 15h – Atendimentos e serviços públicos gratuitos
  • 11h às 0h – Praça Gastronômica e expositores
  • Atrações: Ariane voz e violão, Concurso de Piada Mirim com Zaqueu e Zebedeu, apresentação Pestaloza, Vitão e Dudu, Rogério Aço Doce e Claudinei Forrozeiro

Domingo (24)

  • 15h às 22h – Praça Gastronômica e expositores
  • Oficina de comida típica Xiringa e show com André Gomes

Serviço

  • Onde: Estádio Heitor Miranda Batista – Mirandão
  • Quando: 22 a 24 de agosto
  • Entrada: Gratuita
  • Realização: Instituto Sustentabilidade Brasil
  • Apoio: Procon, Aderes/Governo do Estado
  • Promoção: AQUINOTICIAS.COM

