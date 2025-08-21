Quer negociar suas dívidas? A Feira Parceria Legal em Ibatiba é sua oportunidade

Neste sábado (23), o município de Ibatiba recebe os serviços e atendimentos gratuitos de cidadania da Feira Parceria Legal. O evento será realizado, a partir desta sexta-feira (22), no Estádio Heitor Miranda Batista – o tradicional Mirandão, e segue até domingo (24).
O evento une atendimentos e serviços públicos gratuitos, apresentações culturais, gastronomia, música e lazer para toda a família.
A Feira Parceria Legal em Ibatiba é uma oportunidade para resolver pendências, conhecer seus direitos, cuidar da saúde, apoiar empreendedores locais e se divertir em família. A entrada é gratuita durante todos os dias.
A iniciativa é do Instituto Sustentabilidade Brasil com apoio do Procon e da Aderes/Governo do Estado, e promoção do AQUINOTICIAS.COM, e chega para aproximar a população dos serviços essenciais, valorizar a cultura local e fomentar a economia da cidade.
Confira os serviços públicos gratuitos oferecidos!
Sábado (23) – das 8h às 15h
- PROCON
Atendimento e orientação sobre direitos do consumidor, incluindo renegociação de dívidas, cobranças indevidas, produtos com defeito, cancelamentos e intermediação de acordos na hora.
- RG – Identidade
Agendamento preferencial para emissão de 2ª via do RG, com orientação sobre documentação necessária.
- CadÚnico / Bolsa Família
Agendamento e atualização cadastral para acesso e manutenção de benefícios sociais, além de esclarecimento de dúvidas e avaliação de novos direitos.
- Defensoria Pública
Atendimento jurídico gratuito nas áreas de família, direitos do consumidor, inventário, moradia, contratos, dívidas e violência doméstica.
- EDP e CESAN
Renegociação de dívidas, cadastro na Tarifa Social e orientação sobre consumo consciente de energia e água.
- Saúde
Vacinação, aferição de pressão, teste de glicose, testes rápidos de HIV e hepatite, orientação odontológica e atendimento clínico geral.
- Assistência Social
Orientações sobre benefícios, agendamento de RG e informações sobre CRAS e CREAS.
- Secretaria de Administração e Fazenda
Atendimento do programa Nosso Crédito, Sala do Empreendedor (MEI), Nota Fiscal Rural e IPTU.
- Secretaria de Meio Ambiente
Doação de mudas, coleta seletiva e cadastro para castração de animais.
- Secretaria de Agricultura
Serviços relacionados ao ITR, Incra e CIME.
Confira a programação completa do evento!
Sexta-feira (22)
- 18h – Apresentação Cultural: Dança Tropeiro
- 19h – Abertura Oficial
- 20h – Show com Mila Moreira
- Praça Gastronômica e expositores: 18h às 23h
Sábado (23)
- 8h às 15h – Atendimentos e serviços públicos gratuitos
- 11h às 0h – Praça Gastronômica e expositores
- Atrações: Ariane voz e violão, Concurso de Piada Mirim com Zaqueu e Zebedeu, apresentação Pestaloza, Vitão e Dudu, Rogério Aço Doce e Claudinei Forrozeiro
Domingo (24)
- 15h às 22h – Praça Gastronômica e expositores
- Oficina de comida típica Xiringa e show com André Gomes
Serviço
- Onde: Estádio Heitor Miranda Batista – Mirandão
- Quando: 22 a 24 de agosto
- Entrada: Gratuita
- Realização: Instituto Sustentabilidade Brasil
- Apoio: Procon, Aderes/Governo do Estado
- Promoção: AQUINOTICIAS.COM
