Resultado da Lotofácil: 2 apostas de Vila Velha faturam prêmio

O resultado da Lotofácil do concurso realizado nesta quinta-feira (14), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), trouxe boa notícia para o Espírito Santo. Dois apostadores de Vila Velha acertaram 14 números e levaram, cada um, R$ 1.683,96.

As apostas premiadas foram registradas em canais diferentes: uma presencial, feita em casa lotérica, e uma pelo canal eletrônico da Caixa Econômica Federal.

Resultado da Lotofácil: números sorteados

Os números sorteados foram: 01 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24.

Premiação do concurso

15 acertos – 1 aposta ganhadora: R$ 1.472.926,26

– 1 aposta ganhadora: 14 acertos – 262 apostas ganhadoras: R$ 1.683,96 cada (2 no ES)

– 262 apostas ganhadoras: cada (2 no ES) 13 acertos – 8.306 apostas ganhadoras: R$ 35,00

– 8.306 apostas ganhadoras: 12 acertos – 97.835 apostas ganhadoras: R$ 14,00

– 97.835 apostas ganhadoras: 11 acertos – 502.237 apostas ganhadoras: R$ 7,00

Onde saíram as apostas premiadas no Espírito Santo

Vila Velha/ES – Aposta física, simples

– Aposta física, simples Vila Velha/ES – Canal eletrônico, simples

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo resultado da Lotofácil será divulgado nesta sexta-feira (15). O prêmio estimado é de R$ 7,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas credenciadas ou nos canais digitais oficiais da Caixa Econômica Federal.