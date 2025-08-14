Deputado e amigo de Pazolini declara "apoio" a Ricardo Ferraço

A corrida do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) ao comando do Poder Executivo estadual nas eleições de 2026 está ganhando cada vez mais adeptos e, ao que tudo indica, ganhou um reforço de peso na Grande Vitória.

Trata-se do ex-vereador de Vitória e deputado estadual Denninho Silva (União), que foi às redes sociais para declarar que em 2026 pedirá voto e estará no mesmo palanque do seu padrinho político Euclério Sampaio (MDB), prefeito de Cariacica, que, por sua vez, já declarou apoio a pré-candidatura de Ricardo Ferraço ao Governo do Estado do Espírito Santo.

Leia também: Renato Casagrande lidera pesquisa IPESES para o Senado

Baixa no grupo Pazolini

Nos bastidores, já há quem diga que essa é uma das baixas do grupo do prefeito de Vitória e também pré-candidato ao Governo do Estado, Lorenzo Pazolini (Republicanos), uma vez que Denninho sempre foi um importante aliado de Pazolini quando esteve na Câmara de Vereadores e em outros projetos políticos na capital.

“Então, fica claro aqui para vocês o seguinte, pessoal… Vocês me conhecem há muito tempo, eu sempre pedi voto para o Euclério aqui em Goiabeiras, na cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo. Se o candidato de Euclério for Ricardo Ferraço, eu também estarei junto nesse grupo. Qualquer candidato que o Euclério falasse me ajuda, eu também estarei ajudando, porque eu sei que vai ser o melhor para o Espírito Santo”, explicou o deputado estadual.