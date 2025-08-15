Rodovia do Monte Líbano recebe preparação para aplicação de Revsol

Nesta semana, a equipe de manutenção urbana iniciou os trabalhos na região de Monte Líbano, realizando a preparação de um extenso percurso que, em breve, receberá a aplicação de revsol — demanda aguardada há muito tempo pela comunidade local.

Leia também: Alunos de Cachoeiro aprendem a agir durante situações de risco

O prefeito Theodorico Ferraço destacou o compromisso da gestão com as melhorias solicitadas pela população.

Estamos atentos às necessidades de cada região e empenhados em atender aos pedidos que chegam até nós. Essa obra em Monte Líbano é um exemplo do nosso esforço para transformar as reivindicações da comunidade em realidade, garantindo mais qualidade de vida e mobilidade para todos”.

Com a aplicação do revsol, a expectativa é que os moradores e motoristas que utilizam a via tenham mais segurança, conforto e melhores condições de tráfego.