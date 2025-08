Rogério Athayde é o novo secretário de Administração de Cachoeiro

Durante o período de transição, o controlador-geral do município e secretário interino de Relações Institucionais, Fernando Moura, acumulou interinamente a função, garantindo a continuidade das atividades da Semad até a nova posse.

A nomeação ocorre após o pedido de exoneração do ex-secretário Amós Marcelino, anunciado pela Prefeitura de Cachoeiro no dia 22 de maio.

O presidente municipal do MDB e em Cachoeiro de Itapemirim, Rogério Athayde, tomou posse como novo secretário municipal de Administração. Ele assumiu a função durante cerimônia realizada no Centro de Manutenção Urbana (CMU). Ao lado dele, também foi empossada a nova subsecretária da pasta, Magda Gasparini.

