Sábado (9) de tempo estável no Espírito Santo? Confira a previsão

Neste sábado (9), no Espírito Santo o que predomina é o tempo. Mas, à tarde, há risco de baixa umidade relativa do ar (abaixo de 30%) na região Noroeste e em cidades do norte próximas à divisa com Minas Gerais. Por outro lado, à noite, a aproximação de uma frente fria aumenta a nebulosidade e provoca chuvisco ou chuva fraca em cidades da região Sul que fazem divisa com o Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com as informações do Incaper, nas demais áreas, poucas nuvens e tempo firme. O vento sopra fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas em alguns trechos.

Leia também: Atenção! ES entra em situação de atenção para fortes chuvas

Assim, na Grande Vitória, poucas nuvens, sem chance de chuva. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 27 °C. Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Sul, tempo aberto durante o dia. À noite, previsão de chuvisco ou chuva fraca nas cidades que fazem divisa com o Rio de Janeiro. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 23 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens, sem chance de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem chance de chuva. Risco de baixa umidade à tarde (abaixo de 30%) no trecho oeste. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem chance de chuva. Risco de baixa umidade à tarde (abaixo de 30%). Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 12 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Nordeste, poucas nuvens, sem chance de chuva. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 28 °C.