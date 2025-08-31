São Gabriel da Palha: Feira oferece serviços sociais e chance de negociar dívidas

Nos dias 5, 6 e 7 de setembro, São Gabriel da Palha será palco da Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor, uma grande ação de cidadania que reúne serviços gratuitos, lazer e apoio à população que precisa renegociar dívidas. O evento será realizado no Ginásio de Esportes, no centro da cidade, com entrada gratuita.

No sábado (6), das 8h às 13h, a população terá acesso a atendimentos sociais e oportunidades para colocar a vida financeira em dia. Haverá orientação do Procon sobre direitos do consumidor, apoio jurídico gratuito com a Defensoria Pública e a presença da EDP para renegociação de débitos de energia e acesso à tarifa social. Além disso, a Prefeitura participará com diversos serviços nas áreas de saúde, assistência social, finanças, indústria e meio ambiente.

Entre os destaques estão a aferição de pressão, vacinação, testes rápidos, atualização do Cadastro Único, emissão de documentos, programas de microcrédito e até doação de mudas. Para quem busca organizar as contas, será possível aderir ao programa “Zera Débito”, negociar IPTU atrasado e regularizar imóveis.

Mais que uma feira, o Parceria Legal é um encontro de cidadania que fortalece a economia local, valoriza artistas regionais e garante acesso facilitado a serviços essenciais. Uma oportunidade para quem precisa de apoio social e também para quem busca recomeçar com as dívidas em ordem.

Confira os serviços disponíveis!

Atendimentos sociais e serviços gratuitos

No sábado (6), das 8h às 13h, a população terá acesso a uma série de serviços gratuitos e atendimentos sociais:

Procon – Orientações sobre direitos do consumidor

Defensoria Pública – Apoio jurídico gratuito

EDP – Renegociação de débitos e tarifa social

Além disso, as secretarias municipais estarão presentes com diversos serviços:

Saúde

Aferição de pressão arterial

Glicemia capilar

Vacinação contra a gripe

Testes rápidos

Assistência Social

Cadastro Único e programas sociais

Informações sobre benefícios do CRAS (cesta básica, kit bebê, BPC)

Atendimento do CREAS e Conselho Tutelar

Agendamento para emissão de identidade

Finanças

Programa “Zera Débito” (IPTU)

Atualização cadastral

Guias para registro de imóvel

Declaração do ITR

Indústria, Comércio e Turismo

Microcrédito

Sala do Empreendedor (abertura de MEI)

Meio Ambiente

Doação de mudas

Confira a programação de shows completa!

Sexta-feira (5)

18h – Banda Municipal

19h – Abertura oficial

19h30 – Modão Du Bom (sertanejo e moda de viola)

21h30 – Gabriel Fontana (sertanejo universitário)

Sábado (6)

8h às 13h – Atendimentos sociais

14h – Recreativo Infantil

18h – Leandro Messa (forró)

20h – Fernandinho (MPB e pop)

22h – Flavinha Mendonça (axé)

Domingo (7)