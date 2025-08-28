São Gabriel da Palha recebe a Feira Parceria Legal; serviços gratuitos e muito mais

Nos dias 5, 6 e 7 de setembro, o município de São Gabriel da Palha recebe a Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor, uma grande ação de cidadania que une serviços gratuitos, cultura, lazer e valorização do comércio local.

O evento é uma realização do Instituto Sustentabilidade Brasil, com o fomento do Procon Estadual, o apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (ADERES) e do Governo do Estado do Espírito Santo. A iniciativa é viabilizada pelo trabalho do deputado estadual Vandinho Leite, em parceria com a Prefeitura Municipal.

A feira será realizada no Ginásio de Esportes, localizado na Rua Antônio Borgo, no centro da cidade. A entrada é gratuita.

Mais que uma feira, o Parceria Legal é um encontro de cultura, serviços e cidadania que promove qualidade de vida e desenvolvimento social. A cada edição, a iniciativa fortalece a economia local, valoriza artistas regionais e garante acesso facilitado a direitos fundamentais da população.

Atendimentos Sociais e Serviços Gratuitos

No sábado (6), das 8h às 13h, a população terá acesso a uma série de serviços gratuitos e atendimentos sociais:

Procon – Orientações sobre direitos do consumidor

Orientações sobre direitos do consumidor Defensoria Pública – Apoio jurídico gratuito

Apoio jurídico gratuito EDP – Renegociação de débitos e tarifa social

Além disso, as secretarias municipais estarão presentes com diversos serviços:

Saúde

Aferição de pressão arterial

Glicemia capilar

Vacinação contra a gripe

Testes rápidos

Assistência Social

Cadastro Único e programas sociais

Informações sobre benefícios do CRAS (cesta básica, kit bebê, BPC)

Atendimento do CREAS e Conselho Tutelar

Agendamento e emissão de identidade

Finanças

Programa “Zera Débito” (IPTU)

Atualização cadastral

Guias para registro de imóvel

Declaração do ITR

Indústria, Comércio e Turismo

Microcrédito

Sala do Empreendedor (abertura de MEI)

Meio Ambiente

Doação de mudas

Confira a programação completa!

Sexta-feira (5)

18h – Banda Municipal

19h – Abertura oficial

19h30 – Modão Du Bom (sertanejo e moda de viola)

21h30 – Gabriel Fontana (sertanejo universitário)

Sábado (6)

8h às 13h – Atendimentos sociais

14h – Recreativo Infantil

18h – Leandro Messa (forró)

20h – Fernandinho (MPB e pop)

22h – Flavinha Mendonça (axé)

Domingo (7/)