Saúde, educação e agricultura concentram recursos de Gilson Daniel no ES

O deputado federal Gilson Daniel (Podemos-ES) consolidou-se como o parlamentar capixaba mais municipalista do Brasil. Em menos de três anos de mandato, ele já garantiu mais de R$ 313 milhões em emendas parlamentares para diferentes áreas do Espírito Santo, contemplando todas as regiões do estado.

Os investimentos se concentram especialmente em saúde (R$ 97,6 milhões), educação (R$ 55,2 milhões), agricultura (R$ 43,8 milhões), infraestrutura urbana (R$ 37,9 milhões) e turismo (R$ 28 milhões). São que chegam às cidades, fortalecendo a gestão local e melhorando a qualidade de vida da população.

Entre os destaques, estão:

R$ 10 milhões para o início das obras do Hospital de Viana;

R$ 10 milhões em equipamentos agrícolas para produtores de Viana;

Mais de R$ 3 milhões para a realização de cirurgias de endometriose em mulheres capixabas;

Investimentos em pavimentação de ruas, saúde básica, defesa civil e fortalecimento do turismo.

Segundo Gilson Daniel, o mandato tem como prioridade atender às demandas reais da população. “O meu compromisso sempre foi e continuará sendo com os municípios. Cada real destinado tem o objetivo de melhorar a vida das pessoas, seja garantindo acesso à saúde, fortalecendo a agricultura ou abrindo caminhos para novas oportunidades”, destacou o deputado.

O parlamentar também reforça a importância do trabalho municipalista. “Tenho orgulho de ser reconhecido como o deputado mais municipalista do Brasil. Minha missão é estar próximo das cidades, dos prefeitos, vereadores e lideranças locais, para que juntos possamos construir um Espírito Santo mais justo e desenvolvido”, completou.

Com investimentos distribuídos em todas as regiões do estado, Gilson Daniel reafirma sua marca de gestor técnico e parlamentar presente, que coloca o Espírito Santo em posição de destaque nacional no modelo de atuação voltado para resultados concretos.