Secretário de Cultura é preso durante operação da PF contra lavagem de dinheiro no ES

A Polícia Federal deflagrou, na tarde desta quarta-feira (20), a Operação Eco da Fraude para combater crimes de corrupção, fraude em licitações e lavagem de dinheiro em São Mateus.

Durante a ação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e um de prisão, dos três expedidos pela Justiça. O Secretário de Cultura de um município da região foi preso. Outros dois alvos, empresários investigados por envolvimento nos esquemas, são considerados foragidos.

Segundo a Polícia Federal, mídias e documentos foram apreendidos e passarão por perícia. O material servirá para aprofundar as investigações e identificar outros possíveis envolvidos.

Os investigados responderão por corrupção ativa e passiva, fraude ao caráter competitivo de licitações e lavagem de dinheiro.