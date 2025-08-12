Segundo suspeito de ataque a tiros em Vila Velha é preso

O segundo suspeito de ter participado do ataques a tiros que feriram inocentes e tiraram a vida de duas pessoas no último sábado (9), foi preso. A informação foi divulgada pelo governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), nesta terça-feira (12).

De acordo com o chefe do Poder Executivo estadual, o homem foi autuado em flagrante pela Polícia Civil. “As prisões são fruto do trabalho incansável e integrado das nossas forças de segurança, com apoio da inteligência e do uso de tecnologias”, ressaltou Casagrande.

Leia também: Suspeito de participar de ataques a tiros em Vila Velha é preso

Entenda o caso

Na tarde desse sábado (9), um ataque a tiros brutal matou duas pessoas e feriu outras três em Vila Velha. As vítimas são uma manicure de 31 anos e uma adolescente de 15. Entre os feridos estão: uma criança de apenas três anos, um menino de 9 e um homem, que seria o alvo dos disparos.

Segundo informações do G1, a adolescente chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no Hospital Evangélico, na mesma cidade. Já a mulher faleceu no local.