Serra sedia Concurso de Quadrilhas até setembro

Está enganado quem pensa que acabaram os arraiás no Espírito Santo. Teve início neste sábado (16), o Serraiá, o Concurso de Quadrilhas da Serra. A competição, que une tradição e diversão, acontecerá em seis bairros da cidade até setembro reunindo 25 grupos de quadrilhas.

Tudo começa já neste fim de semana no bairro de Barcelona, na Praça da Igreja Sagrado Coração de Jesus, com a 1ª etapa da fase de eliminatórias do maior festival de quadrilha em solo capixaba. Barracas de comidas típicas com o autêntico sabor da roça, muito forró para alegria de quem adora um arrasta-pé, além de shows musicais esperam o público que vai assistir aos grupos se apresentarem. O evento é 100% gratuito, para toda a família.

Para a etapa de Barcelona, o Serraiá convocou os seguintes grupos de quadrilha: Terra Nostra, Estrela Mirim, Arraia Arrastapé, Família Buscapé e Junina é Babado. Para tornar a noite ainda mais emocionante, vai rolar eleição com o voto popular e também a avaliação de uma banca de jurados para eleger o “Casal destaque”, “Melhor Noiva”, “Melhor Noivo”, “Melhor Rei” e “Melhor Rainha”. Os 25 grupos precisam apresentar enredos criativos, emocionantes e divertidos, figurinos impecáveis e coreografias vibrantes. Haverá premiação em dinheiro.

“Serraiá é muito mais que uma festa. É o momento de valorizar, de verdade, as tradições juninas e fortalecer os laços com a comunidade da Serra. Esse é o momento em que os grupos de quadrilha têm espaço para mostrar seu talento e manter viva a cultura do nosso país. Para esses grupos, o Serraiá não é apenas um palco: trata-se de reconhecimento e valorização. Um tipo de incentivo que ajuda a tradição a seguir forte, atraindo e unindo gerações, garantindo que o saber e a arte junina passem de mão em mão. Vale lembrar que tudo isso gera renda, reforçando o sentimento de pertencimento para o povo serrano”, explica Tiago Maia, curador do evento.

Ainda em agosto, outros bairros da Serra receberão etapas eliminatórias do Serraiá: Nova Almeida no dia 22 de agosto, Planalto Serrano no dia 24 de agosto, Feu Rosa no dia 29 de agosto e na Igreja São João de Carapina, no dia 31 de agosto. A grande final acontece em setembro, em Jacaraípe, nos dias 5, 6 e 7 de setembro.

História

Quando o assunto são festas juninas, a Serra sabe como fazer história e tradição caminharem lado a lado: o município foi berço de grandes quadrilhas juninas como os grupos Dança Zé Barriga, Arraiá Serra Pelada, Arraiá Chico Canela, Arraiá do Babaloo, Arraiá da Velha Quebra Pau, Os Marujos, Os Piratas, Gabiraba, Mocidade, Os Caipiras, Arraiá do Muriçoca, Pingos de Amor, Explode Coração, entre tantas outras. Sem contar o lendário Arraial do Mestre Álvaro (1978–1993), que reunia mais de 40 grupos da própria Serra, dançando do meio-dia às 6h da manhã, durante três dias de festa, em um sítio ao pé do Mestre Álvaro.

Programação – Agosto

16/08 – Barcelona

22/08 – Nova Almeida

24/08 – Planalto Serrano

29/08 – Feu Rosa

31/08 – Igreja São João de Carapina

Programação – Setembro

05, 06 e 07/09 – Praça Encontro das Águas, Jacaraípe – Com shows incríveis, a emocionante grande final do concurso de quadrilhas e muito entretenimento para todas as idades.