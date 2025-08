Sextou! Veja como fica o tempo no ES para o 1º dia de agosto

Na Região Nordeste , céu parcialmente nublado, com previsão de chuva, em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Noroeste , céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva entre o final da tarde e noite,exceto na divisa com Minas gerais. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 31 °C . Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 13 °C e máxima de 29 °C .

Na Região Norte , céu parcialmente nublado, com previsão de chuva, em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Serrana , céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva entre o final da tarde e noite, exceto na divisa com Minas gerais. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 24 °C . Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 20 °C .

Na Região Sul , céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva entre o final da tarde e noite, exceto na divisa com Minas gerais. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 27 °C . Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 24 °C .

Na Grande Vitória , sol entre nuvens, com possibilidade de chuva entre o final da tarde e noite. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 26 °C . Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 25 °C .

Nesta sexta-feira (1), a umidade dos ventos costeiros favorece chuvisco ou chuva fraca em alguns momentos, em todo o litoral no estado. Nas demais regiões afastadas do litoral, céu parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva.

