Show de Vitor Santanna é destaque na Festa de Nossa Senhora da Penha em Castelo

A Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Castelo, já está vivencia a tradicional Festa de Nossa Senhora da Penha, que acontece de 06 a 15 de agosto. Com o tema central refletindo sobre Maria em diversas dimensões da espiritualidade cristã, a programação reúne novenas, missas, procissões, homenagens, além de dois grandes shows nacionais.

O primeiro grande destaque será neste sábado, 09 de agosto, quando a cantor Vítor Santana se apresenta após a celebração da Eucaristia. O artista, conhecido no cenário católico por suas canções de louvor e espiritualidade, promete uma noite de muita música e evangelização, envolvendo todos os presentes em oração e alegria. “Transformar o palco em altar: É a missão deste ministério fundado por mim em 2008 em Alegre”, afirmou o músico.

Já o encerramento oficial da festa, no dia 15 de agosto (sexta-feira), será coroado com o show nacional da cantora Fátima Souza, uma das vozes mais expressivas da música católica no Brasil. A apresentação acontecerá no Castelão, a partir das 19h30, com entrada franca, e é esperada como um dos momentos mais emocionantes e aguardados do festejo. A artista, com seu estilo profundo e tocante, levará ao público canções que falam ao coração e fortalecem a fé.

Além dos shows, a festa conta com dez dias de novena, cada uma com um tema mariano específico, envolvendo todas as comunidades da paróquia. No dia 15, também será celebrada a tradicional Coroação de Nossa Senhora da Penha, seguida da missa de encerramento e do show com Fátima Souza.

A Festa de Nossa Senhora da Penha é um dos eventos religiosos mais importantes da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim e do município de Castelo, reunindo fiéis de toda a região em uma expressão viva de fé, cultura e tradição.

Serviço

Festa em Honra a Nossa Senhora da Penha

Dias: 06 à 17 de agosto

06 à 17 de agosto Local: Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha (Rua Carlos Lomba, 35, Centro, Castelo – ES)

Programação