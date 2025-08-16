Suspeitos caem de moto após tentativa de fuga na Safra; veja o que eles carregavam

Neste sábado (16), uma ação da Polícia Militar (PMES) resultou na apreensão de uma pistola Glock calibre .380, 15 munições, um coldre, cerca de 680 gramas de crack e dois aparelhos celulares no bairro Safra, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a PM, a operação foi desencadeada após informações de um soldado, que apontavam que dois homens em uma motocicleta XT-660 estariam transportando drogas para o município. A equipe da RP-5563 montou campana na região e conseguiu localizar os suspeitos.

Leia também: Operação da PM apreende 400 pinos de cocaína em Cachoeiro

Ao perceberem a presença policial, eles tentaram fugir, mas perderam o controle da moto e caíram. Na busca pessoal, foram encontrados a droga e a arma de fogo.

Foto: PMES

Os detidos, juntamente com o material apreendido e a motocicleta, foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para as medidas cabíveis.