Tempo hoje: confira o que diz a previsão para esta quinta-feira

A previsão do tempo para esta quinta-feira (28), é de umidade trazida pelos ventos costeiros que podem provocar chuva rápida na madrugada e manhã na Grande Vitória e na Região Nordeste, com tendência de tempo aberto nos demais períodos. Nas demais áreas do estado, não há previsão de chuva. O vento sopra fraco a moderado pelo litoral.

Na Grande Vitória, chuva rápida na madrugada e manhã, com tempo aberto nos demais períodos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 32 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 34 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Nordeste, chuva rápida na madrugada e manhã, com tempo aberto nos demais períodos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.