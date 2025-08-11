Tempo no ES: Confira a previsão para esta segunda-feira (11)

Nesta segunda-feira (11), a umidade trazida pelos ventos costeiros mantém o tempo parcialmente nublado no Espírito Santo.

Existe previsão de chuvisco ou chuva fraca ao longo do dia em todas as regiões. O vento sopra com intensidade fraca a moderada pelo litoral.

Na Grande Vitória, muitas nuvens e previsão de chuva fraca a partir da tarde. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 23 °C. Vitória: mínima de 15 °C e máxima de 23 °C.

Na Região Sul, muitas nuvens e previsão de chuva fraca a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 12 °C e máxima de 25 °C. Nas áreas altas: mínima de 07 °C e máxima de 18 °C.

Na Região Serrana, muitas nuvens e previsão de chuva fraca a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 12 °C e máxima de 24 °C. Nas áreas altas: mínima de 08 °C e máxima de 19 °C.

Na Região Norte, muitas nuvens e previsão de chuva fraca a partir da tarde. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 21 °C.

Na Região Noroeste, muitas nuvens e previsão de chuva fraca a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 23 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 13 °C e máxima de 21 °C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens e previsão de chuva fraca a partir da tarde. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 24 °C.