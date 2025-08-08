Tempo no ES: veja a previsão completa para esta sexta-feira

Nesta sexta-feira (8), o tempo segue aberto em todo o Espírito Santo, com poucas nuvens e sem chance de chuva. À tarde, há risco de baixa umidade relativa do ar (abaixo de 30%) nas cidades do oeste.

O vento sopra fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas entre o litoral sul e a Grande Vitória.

Na Grande Vitória, poucas nuvens, sem chance de chuva. Vento moderado, com possibilidade de rajadas. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 29 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens, sem chance de chuva. Vento moderado, com possibilidade de rajadas. Risco de baixa umidade à tarde (abaixo de 30%) no trecho oeste. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens, sem chance de chuva. Risco de baixa umidade à tarde (abaixo de 30%) no trecho oeste. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem chance de chuva. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem chance de chuva. Risco de baixa umidade à tarde (abaixo de 30%) no trecho oeste. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 14 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Nordeste, poucas nuvens, sem chance de chuva. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.