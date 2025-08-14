Transcol e Aquaviário têm horários especiais neste fim de semana; entenda

A cena cultural da Grande Vitória vai ser agitada neste fim de semana. Eventos artísticos e esportivos vão acontecer e o Transcol e o Aquaviário vão ter programações especiais para garantir que todo mundo se divirta e tenha transporte para ir e vir, garantidos.

Na sexta-feira (15) e no sábado (16), acontece o 7º Festival Movimento Cidade, no Parque da Prainha, em Vila Velha. No domingo (17), acontece o +MC, também no Parque da Prainha, e a Corrida da Cooperação, que passará pela Terceira Ponte.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou um reforço especial para os dias do Festival, com horários extras para a linha 635 (Terminal Vila Velha / Prainha), do Transcol, e a linha 402 (Praça do Papa / Prainha), do Aquaviário.

Terceira Ponte

Também no domingo, a Terceira Ponte terá duas faixas interditadas para a realização da Corrida da Cooperação, das 6h30 até as 9 horas. Por conta disso, a linha 402 terá quatro horários diferenciados, às 5h40, 6h05 e 7h30, saindo da Prainha e às 6h40, saindo da Praça do Papa, para facilitar a quem precisa se locomover entre Vila velha e Vitória nesses horários.

No Aquaviário, além desses quatro horários no domingo, haverá extensão de horários noturnos, até meia-noite, nas sexta-feira, sábado e domingo, saindo da Estação Prainha.

Confira os horários de reforço da linha 635 (Terminal Vila Velha / Prainha):

SEXTA-FEIRA (15/08) SÁBADO (16/08) DOMINGO (17/08) 17:35 13:30 13:30 18:05 13:45 13:45 18:35 14:00 14:00 19:15 14:15 14:15 19:50 14:30 14:30 20:35 14:45 14:45 21:30 15:00 15:00 22:15 15:15 15:15 22:45 15:30 15:30 23:15 15:45 15:45 23:45 16:00 16:00 16:15 16:15 16:30 16:30 16:45 16:45 17:00 17:00 17:15 17:15 17:30 17:30 18:00 18:00 18:15 18:15 18:40 18:40 18:55 18:55 19:20 19:20 19:35 19:35 20:00 20:00 20:15 20:15 20:40 20:40 20:55 20:55 21:20 21:20 21:35 21:35 22:00 22:00 22:15 22:15 22:40 22:40 22:55 22:55 23:25 23:25 23:35 23:35 23:50 23:50

Confira os horários da linha 402 (Praça do Papa / Prainha – Aquaviário):