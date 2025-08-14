Cidades

Transcol e Aquaviário têm horários especiais neste fim de semana; entenda

Nesta sexta-feira (15) e no sábado (16), acontece o 7º Festival Movimento Cidade, no Parque da Prainha, em Vila Velha.

Sistema aquaviário
Foto: Divulgação/Governo do ES

A cena cultural da Grande Vitória vai ser agitada neste fim de semana. Eventos artísticos e esportivos vão acontecer e o Transcol e o Aquaviário vão ter programações especiais para garantir que todo mundo se divirta e tenha transporte para ir e vir, garantidos.

Na sexta-feira (15) e no sábado (16), acontece o 7º Festival Movimento Cidade, no Parque da Prainha, em Vila Velha. No domingo (17), acontece o +MC, também no Parque da Prainha, e a Corrida da Cooperação, que passará pela Terceira Ponte. 

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou um reforço especial para os dias do Festival, com horários extras para a linha 635 (Terminal Vila Velha / Prainha), do Transcol, e a linha 402 (Praça do Papa / Prainha), do Aquaviário.

Terceira Ponte

Também no domingo, a Terceira Ponte terá duas faixas interditadas para a realização da Corrida da Cooperação, das 6h30 até as 9 horas. Por conta disso, a linha 402 terá quatro horários diferenciados, às 5h40, 6h05 e 7h30, saindo da Prainha e às 6h40, saindo da Praça do Papa, para facilitar a quem precisa se locomover entre Vila velha e Vitória nesses horários.

No Aquaviário, além desses quatro horários no domingo, haverá extensão de horários noturnos, até meia-noite, nas sexta-feira, sábado e domingo, saindo da Estação Prainha.

Confira os horários de reforço da linha 635 (Terminal Vila Velha / Prainha):

SEXTA-FEIRA (15/08)SÁBADO (16/08)DOMINGO (17/08)
17:3513:3013:30
18:0513:4513:45
18:3514:0014:00
19:1514:1514:15
19:5014:3014:30
20:3514:4514:45
21:3015:0015:00
22:1515:1515:15
22:4515:3015:30
23:1515:4515:45
23:4516:0016:00
 16:1516:15
 16:3016:30
 16:4516:45
 17:0017:00
 17:1517:15
 17:3017:30
 18:0018:00
 18:1518:15
 18:4018:40
 18:5518:55
 19:2019:20
 19:3519:35
 20:0020:00
 20:1520:15
 20:4020:40
 20:5520:55
 21:2021:20
 21:3521:35
 22:0022:00
 22:1522:15
 22:4022:40
 22:5522:55
 23:2523:25
 23:3523:35
 23:5023:50

Confira os horários da linha 402 (Praça do Papa / Prainha – Aquaviário):

SEXTA-FEIRA (15/08)SÁBADO (16/08)DOMINGO (17/08)
Praça do PapaPrainhaPraça do PapaPrainhaPraça do PapaPrainha
6:256:258:008:006:405:40
6:456:458:248:258:006:05
7:107:108:488:498:247:30
7:307:309:129:058:488:00
7:507:509:369:379:128:25
8:108:1010:0010:019:368:49
8:408:4010:2410:2510:009:13
9:009:0010:4810:4510:249:37
9:209:2011:1211:1310:4810:01
9:409:4011:3611:3711:1210:25
10:3010:1012:0012:0111:3610:49
11:1010:5012:2512:2512:0011:13
12:0011:4012:4812:4912:2611:37
12:4512:2513:1213:1312:4812:01
13:3513:1513:3613:3713:1212:25
14:2014:0013:5014:0113:3612:53
15:1014:5014:2414:2513:5013:13
15:3515:3514:4814:4914:2413:37
15:5515:5515:1215:1314:4814:01
16:2516:2515:3015:3715:1214:15
16:4516:4516:0016:0115:3014:49
17:1017:1016;2016:2516:0015:13
17:3017:3016:4816:4516:2415:37
18:0018:0017:1217:1316:4815:55
18:2018:2017:3617:3017:0516:25
18:4518:4517:5518:0017:2016:48
19:0519:0518:2018:2017:4017:05
19:2019:2018:4018:4018:0017:20
19:3519:3519:0019:0018:2017:40
19:5019:5019:2019:2018:4018:00
20:0520:0519:4019:4019:0018:20
20:2520:2520:0020:0019:2018:40
20:4020:4020:2020:2019:4019:00
20:5520:5520:4020:4020:0019:20
21:1021:1021:0021:0020:2019:40
21:2521:2521:2021:2020:4020:00
21:4021:4021:4021:4021:0020:20
22:0022:0022:0022:0021:2020:40
 22:15 22:1521:4021:00
 22:30 22:3022:0021:15
 22:45 22:45 21:30
 23:00 23:00 21:45
 23:15 23:15 22:00
 23:30 23:30 22:15
 23:45 23:45 22:30
 00:00 00:00 22:45
     23:00
     23:15
     23:30
     23:45
     00:00

