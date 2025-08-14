Transcol e Aquaviário têm horários especiais neste fim de semana; entenda

A cena cultural da Grande Vitória vai ser agitada neste fim de semana. Eventos artísticos e esportivos vão acontecer e o Transcol e o Aquaviário vão ter programações especiais para garantir que todo mundo se divirta e tenha transporte para ir e vir, garantidos.
Na sexta-feira (15) e no sábado (16), acontece o 7º Festival Movimento Cidade, no Parque da Prainha, em Vila Velha. No domingo (17), acontece o +MC, também no Parque da Prainha, e a Corrida da Cooperação, que passará pela Terceira Ponte.
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou um reforço especial para os dias do Festival, com horários extras para a linha 635 (Terminal Vila Velha / Prainha), do Transcol, e a linha 402 (Praça do Papa / Prainha), do Aquaviário.
Terceira Ponte
Também no domingo, a Terceira Ponte terá duas faixas interditadas para a realização da Corrida da Cooperação, das 6h30 até as 9 horas. Por conta disso, a linha 402 terá quatro horários diferenciados, às 5h40, 6h05 e 7h30, saindo da Prainha e às 6h40, saindo da Praça do Papa, para facilitar a quem precisa se locomover entre Vila velha e Vitória nesses horários.
No Aquaviário, além desses quatro horários no domingo, haverá extensão de horários noturnos, até meia-noite, nas sexta-feira, sábado e domingo, saindo da Estação Prainha.
Confira os horários de reforço da linha 635 (Terminal Vila Velha / Prainha):
|SEXTA-FEIRA (15/08)
|SÁBADO (16/08)
|DOMINGO (17/08)
|17:35
|13:30
|13:30
|18:05
|13:45
|13:45
|18:35
|14:00
|14:00
|19:15
|14:15
|14:15
|19:50
|14:30
|14:30
|20:35
|14:45
|14:45
|21:30
|15:00
|15:00
|22:15
|15:15
|15:15
|22:45
|15:30
|15:30
|23:15
|15:45
|15:45
|23:45
|16:00
|16:00
|16:15
|16:15
|16:30
|16:30
|16:45
|16:45
|17:00
|17:00
|17:15
|17:15
|17:30
|17:30
|18:00
|18:00
|18:15
|18:15
|18:40
|18:40
|18:55
|18:55
|19:20
|19:20
|19:35
|19:35
|20:00
|20:00
|20:15
|20:15
|20:40
|20:40
|20:55
|20:55
|21:20
|21:20
|21:35
|21:35
|22:00
|22:00
|22:15
|22:15
|22:40
|22:40
|22:55
|22:55
|23:25
|23:25
|23:35
|23:35
|23:50
|23:50
Confira os horários da linha 402 (Praça do Papa / Prainha – Aquaviário):
|SEXTA-FEIRA (15/08)
|SÁBADO (16/08)
|DOMINGO (17/08)
|Praça do Papa
|Prainha
|Praça do Papa
|Prainha
|Praça do Papa
|Prainha
|6:25
|6:25
|8:00
|8:00
|6:40
|5:40
|6:45
|6:45
|8:24
|8:25
|8:00
|6:05
|7:10
|7:10
|8:48
|8:49
|8:24
|7:30
|7:30
|7:30
|9:12
|9:05
|8:48
|8:00
|7:50
|7:50
|9:36
|9:37
|9:12
|8:25
|8:10
|8:10
|10:00
|10:01
|9:36
|8:49
|8:40
|8:40
|10:24
|10:25
|10:00
|9:13
|9:00
|9:00
|10:48
|10:45
|10:24
|9:37
|9:20
|9:20
|11:12
|11:13
|10:48
|10:01
|9:40
|9:40
|11:36
|11:37
|11:12
|10:25
|10:30
|10:10
|12:00
|12:01
|11:36
|10:49
|11:10
|10:50
|12:25
|12:25
|12:00
|11:13
|12:00
|11:40
|12:48
|12:49
|12:26
|11:37
|12:45
|12:25
|13:12
|13:13
|12:48
|12:01
|13:35
|13:15
|13:36
|13:37
|13:12
|12:25
|14:20
|14:00
|13:50
|14:01
|13:36
|12:53
|15:10
|14:50
|14:24
|14:25
|13:50
|13:13
|15:35
|15:35
|14:48
|14:49
|14:24
|13:37
|15:55
|15:55
|15:12
|15:13
|14:48
|14:01
|16:25
|16:25
|15:30
|15:37
|15:12
|14:15
|16:45
|16:45
|16:00
|16:01
|15:30
|14:49
|17:10
|17:10
|16;20
|16:25
|16:00
|15:13
|17:30
|17:30
|16:48
|16:45
|16:24
|15:37
|18:00
|18:00
|17:12
|17:13
|16:48
|15:55
|18:20
|18:20
|17:36
|17:30
|17:05
|16:25
|18:45
|18:45
|17:55
|18:00
|17:20
|16:48
|19:05
|19:05
|18:20
|18:20
|17:40
|17:05
|19:20
|19:20
|18:40
|18:40
|18:00
|17:20
|19:35
|19:35
|19:00
|19:00
|18:20
|17:40
|19:50
|19:50
|19:20
|19:20
|18:40
|18:00
|20:05
|20:05
|19:40
|19:40
|19:00
|18:20
|20:25
|20:25
|20:00
|20:00
|19:20
|18:40
|20:40
|20:40
|20:20
|20:20
|19:40
|19:00
|20:55
|20:55
|20:40
|20:40
|20:00
|19:20
|21:10
|21:10
|21:00
|21:00
|20:20
|19:40
|21:25
|21:25
|21:20
|21:20
|20:40
|20:00
|21:40
|21:40
|21:40
|21:40
|21:00
|20:20
|22:00
|22:00
|22:00
|22:00
|21:20
|20:40
|22:15
|22:15
|21:40
|21:00
|22:30
|22:30
|22:00
|21:15
|22:45
|22:45
|21:30
|23:00
|23:00
|21:45
|23:15
|23:15
|22:00
|23:30
|23:30
|22:15
|23:45
|23:45
|22:30
|00:00
|00:00
|22:45
|23:00
|23:15
|23:30
|23:45
|00:00
