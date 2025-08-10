Vargem Alta abre processo seletivo para contratação temporária

A Prefeitura de Vargem Alta divulgou o Processo Seletivo Simplificado nº 002/2025 para contratação temporária em diversos cargos e formação de cadastro de reserva. A seleção é voltada para atender demandas de diferentes setores da administração municipal.

As inscrições acontecem na quinta (14) e sexta (15), das 8h às 15h, na Sala de Reuniões da Secretaria de Meio Ambiente, localizada no andar superior da Rodoviária, no Centro da cidade.

O edital completo, com a lista de cargos, requisitos e demais informações, está disponível no site oficial da Prefeitura.