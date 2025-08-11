Curso de Informática Básica abre novas turmas no sistema prisional no ES

As Secretarias da Justiça (Sejus) e da Educação (Sedu), em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), deram início, na última semana, ao Curso de Informática Básica destinado a estudantes em situação de privação de liberdade na Penitenciária Estadual de Vila Velha 5 (PEVV 5), localizada no Complexo Penitenciário Eduardo Pereira da Silva, em Xuri, Vila Velha.

Quatro novas turmas começaram as aulas, totalizando 64 vagas ofertadas na unidade. O curso será ministrado dentro da unidade prisional, que conta com um Laboratório de Informática totalmente estruturado em parceria com a Sedu e com o apoio da direção da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Escola Cora Coralina. Esse laboratório é um dos maiores entre as unidades prisionais do Estado, preparado especialmente para receber o curso.

As aulas vão acontecer duas vezes por semana, com carga horária total de 8h semanais. Além das aulas regulares, serão realizadas oficinas formativas temáticas com participação dos estudantes do programa de mestrado ProfEPT do Ifes.

Entre os conteúdos ministrados estão os temas “Computador: sua história, estrutura e funcionamento”; “Introdução ao estudo da informática básica”; “Internet: uso e recursos”; “Word: edição de textos”; “Excel: configuração e fórmulas básicas”, além de “PowerPoint: criação de apresentações de slides”.

“Essa iniciativa é muito mais do que ensinar informática; ela é uma verdadeira ponte para a reinserção social. Ao oferecer conhecimento tecnológico dentro do sistema prisional, estamos abrindo portas para que esses jovens possam construir um futuro mais digno, com novas oportunidades de trabalho e uma nova perspectiva de vida, em consonância com a realidade do mercado. Buscamos com essa parceria, com a Sedu e o Ifes, promover cidadania e reduzir a reincidência ao crime”, disse o subsecretário de Estado de Ressocialização da Sejus, Marcelo Gouvêa.

O diretor da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Escola Cora Coralina, José Carlos Vieira Junior, destacou que o Laboratório de Informática foi planejado para o melhor desenvolvimento do curso.

“Toda ação foi construída em articulação com a direção da unidade prisional. Cada etapa foi pensada para proporcionar uma melhor estrutura e melhores condições para o desenvolvimento das atividades. Os notebooks instalados no laboratório foram enviados pela Sedu para garantir ao aluno acesso a ferramentas tecnológicas que podem fazer a diferença nesse processo formativo. Toda proposta de adequação de espaço realizada em conjunto pela escola e pela unidade prisional é planejada com intencionalidade, visando impactar positivamente o aluno, com a oferta de uma nova realidade. Isso contribui significativamente para o processo de reflexão e transformação”, pontuou Vieira Junior.

Quatro unidades prisionais tiveram o curso em 2024

Em 2024, o Curso de Informática Básica foi ofertado em quatro unidades prisionais do Estado, com sete turmas e um total de 150 vagas. Em 2025, o número já cresceu para mais de 51 turmas em 20 unidades prisionais, com aproximadamente 750 vagas ofertadas até agosto, no segundo semestre.

As formaturas das turmas iniciadas em março de 2025, que concluíram o curso de 160 horas em agosto, ocorrerão em novembro. Já as formaturas das turmas que começaram em agosto estão previstas para março de 2026.