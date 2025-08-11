Vargem Alta realiza evento para criação de associação de produtores e artesãos

No próximo dia 30 de agosto, das 8h às 12h, o Centro de Convivência, localizado ao lado do Ginásio de Esportes, será palco de um importante encontro para o setor produtivo de Vargem Alta. A data marca a segunda fase do projeto COOPERA, iniciativa que busca fomentar o cooperativismo e fortalecer a economia local.

Durante o evento, produtores da agroindústria e artesãos da região irão se reunir com o objetivo de criar oficialmente a Associação de Produtores da Agroindústria e de Artesãos de Vargem Alta.

O evento é aberto ao público, e a participação de produtores, artesãos e demais interessados é fundamental. A recomendação é que os interessados confirmem presença e se engajem nessa nova fase do cooperativismo no município.

A ação é uma realização da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, por meio do COMDEC, e conta com a parceria do SEBRAE.