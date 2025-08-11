‘A lenda de um homem sem nome’ leva cultura e suspense a Vitória

Em comemoração aos seus 43 anos, o Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira, de Guaçuí, se apresenta em Vitória com o espetáculo A lenda de um homem sem nome. As sessões acontecem no Espaço Cultural Má Companhia, na Cidade Alta, no sábado (16), às 19h, e no domingo (17), às 17h.

A peça narra a história de um velho sovina e interesseiro que esconde um passado sombrio e forças sobrenaturais. Em busca de recuperar a fortuna e salvar a propriedade, ele faz um pacto que pode colocar em risco a vida do filho, Toninho. O destino dessa trama está nas mãos de Sebastião, empregado da fazenda, que conta com a ajuda de Santo Antônio para mudar o rumo dos acontecimentos.

Baseado livremente no conto A Pedra do Diabo, de Adelpho Poli Monjardim, o espetáculo resgata uma narrativa tradicional do Espírito Santo, ambientada nas regiões de Santo Antônio e Inhanguetá, onde está localizada a pedra que inspira a história. Música, humor, costumes e a oralidade capixaba ganham espaço no palco, aliados a reflexões sobre a estiagem, suas causas e consequências.

O elenco é formado por Matheus Soares, Eduarda Pascoal, Jacimar Henrique, Saulo Matos e o diretor Carlos Ola. A apresentação integra a programação selecionada pelo Espaço Cultural Má Companhia.

Os ingressos estão à venda no Sympla por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).