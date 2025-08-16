Vargem Alta: Vigilância Sanitária alerta para tentativa de golpe

A Vigilância Sanitária de Vargem Alta emitiu, nesta sexta-feira (15), um comunicado à população após relatos de tentativa de golpe envolvendo a divulgação de serviços oftalmológicos irregulares no município.

Segundo as denúncias, um suposto “Instituto Visão Para Todos” estava oferecendo exames de vista e armações de óculos gratuitamente, com o objetivo de vender lentes de grau. A prática consistia em cobrar uma parcela no ato da contratação e o restante em 30 dias, com a entrega das lentes apenas após esse prazo.

A ação era realizada por um profissional sem autorização para atuar no município, sendo notificado e impedido de prosseguir com as atividades.

O município conta com óticas e profissionais habilitados e devidamente legalizados para realizar exames de vista e comercializar armações e lentes. Por isso, a Vigilância Sanitária orienta que a população sempre verifique se o estabelecimento possui alvará sanitário e alvará de localização e funcionamento vigentes antes de contratar qualquer serviço.

Aos consumidores que se sentirem lesados ou coagidos, a recomendação é registrar um Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil.