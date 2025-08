Veja o que diz a previsão sobre o tempo no ES para esta segunda-feira (4)

Nesta segunda-feira (4) o tempo no Espírito Santo será estável, com sol e poucas nuvens em todas as regiões capixabas. Contudo, não há previsão de chuva. As temperaturas terão um pequena elevação. As temperaturas aumentam um pouco mais.

Na Grande Vitória, sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 28 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul, sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, sol entre algumas nuvens. Sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Norte, sol entre algumas nuvens. Sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Noroeste, sol entre algumas nuvens. Sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Nordeste, sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.