Viana: Polícia Civil prende suspeito de homicídio em frigorífico

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) realizou, na tarde de sexta-feira (8), uma operação policial que resultou na prisão em flagrante de um indivíduo, de 26 anos, investigado pela prática de homicídio qualificado. A ação foi feita pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana, com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

O crime ocorreu no interior de um frigorífico localizado no bairro Morada de Vila Bethânia, em Viana, na quinta-feira (7).

Conforme as investigações, o suspeito atacou a vítima de forma repentina e violenta, utilizando uma faca para desferir múltiplos golpes em regiões vitais, o que resultou na morte imediata da vítima no local. Em seguida, o suspeito do crime evadiu-se utilizando um caminhão da empresa, danificando o portão do estabelecimento durante a fuga.

A partir do ocorrido, teve início uma operação contínua coordenada pelas equipes da DHPP de Viana e do plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que realizaram diligências ininterruptas para localizar o suspeito.

Por meio de trabalho de inteligência, foi possível rastrear o veículo até a região de Itapoã, em Vila Velha, onde foi localizado estacionado nas proximidades de uma boate.

“Durante o cerco policial ao local, o suspeito foi surpreendido no momento em que abria o portão do estabelecimento, sendo preso em flagrante. No decorrer da ação, ele indicou onde havia escondido as chaves do caminhão, sob um colchão no andar superior da boate. As chaves foram apreendidas e o veículo foi devolvido à empresa”, disse a chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana, delegada Suzana Garcia.

O detido foi encaminhado à sede do DEHPP, em Vitória, para lavratura do auto de prisão em flagrante. Posteriormente, foi transferido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.