Victor Nabrasi leva Cachoeiro de Itapemirim à final do Festival Primavera Teresense

O cantor e compositor Victor Nabrasi, de Cachoeiro de Itapemirim, está entre os três finalistas do Festival de Música Primavera Teresense. O evento acontece na próxima sexta-feira (5), às 19h, no Parque de Exposições de Santa Teresa. Lá, estarão reunidos talentos de diferentes cidades do Espírito Santo.

Nesse sentido, Nabrasi concorre com a canção “Mas Quem Diria”, uma bossa nova que fala sobre a beleza de um amor inesperado. A música descreve sentimentos intensos, como no trecho “mas quem diria que o amor estava ali”, destacando a simplicidade e a força de uma paixão que surge de forma natural.

Trajetória do cantor

Aos 31 anos, Victor Nabrasi soma uma década de carreira musical. Nesse sentido, ele já passou por bandas regionais como Trio Fulora, Forró Gold e Tribo Nagô, além de se apresentar em eventos de destaque, como o Prêmio Biguá de Sustentabilidade e o Festival de Verão de Presidente Kennedy.

Em 2019, realizou sua primeira turnê internacional, com shows em New Jersey e Nova York. Mais recentemente, em abril de 2025, foi finalista do Festival Velho Bandido com a música “Nunca Vai Ter Fim”.

Agora, o cachoeirense busca consolidar mais um passo importante na carreira ao disputar o título do Primavera Teresense. Ele terá como concorrentes Manfredo, de Vila Velha, vencedor da última edição, e Ana Pedrini, de Baixo Guandu.

Onde acompanhar a final?

A final acontece na sexta-feira (5), às 19h, no Parque de Exposições de Santa Teresa. A entrada é gratuita, e o público poderá acompanhar de perto a celebração da música autoral capixaba.

“Estar na final já é uma vitória. Representar minha cidade em um festival tão importante me enche de orgulho. Espero que minha música toque as pessoas assim como me toca ao cantá-la”, afirmou Nabrasi.