VÍDEO | Homem é dopado e 'abandonado' em praia; entenda

Três mulheres suspeitas de terem aplicado o golpe “Boa Noite, Cinderela” em um turista britânico estão sendo procuradas pela polícia do Rio de Janeiro.

O fato ocorreu na última quinta-feira (8), porém um vídeo em que elas aparecem supostamente aplicando o golpe viralizou, neste fim de semana, nas redes sociais. Nas imagens é possível observar um homem, vestido com uma camisa vermelha e bermuda bege, cambaleando em direção a areia da praia de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro.

De acordo com a pessoa que fez a filmagem, as mulheres que aparecem no contexto são as suspeitas de terem cometido o crime. No vídeo, elas aparecem pedindo um táxi e entrando no veículo.

A vítima, segundo informações do Portal Metrópoles, foi socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) investiga o caso.

Veja o vídeo