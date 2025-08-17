VÍDEO | Motorista flagra grave acidente com morte em rodovia no Sul do ES

Neste domingo (17), ocorreu um grave acidente de trânsito próximo às localidades de Garrafão e Córrego do Ouro, em Itapemirim, no sentido Marataízes.

De acordo com informações de populares, um veículo colidiu com um poste, resultando em um óbito. Um vídeo registrado por um motorista que passou pelo local mostra um corpo coberto na pista.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade da vítima ou as circunstâncias detalhadas do acidente. O trânsito na região ficou lento devido ao ocorrido. Uma equipe da Guarda Civil Municipal estava presente controlando o trânsito no local. Outras forças de segurança também foram acionadas para atender à ocorrência.

O AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com as polícias Civil e Militar, além da Sesp, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. Assim houver informações oficiais, o texto será atualizado.

Veja o vídeo