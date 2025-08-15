VÍDEO | Operação Cavalo de Aço aborda motocicletas irregulares em Cachoeiro

A Polícia Militar realizou na manhã desta sexta-feira (15) mais uma fase da Operação Cavalo de Aço no bairro Gilberto Machado em Cachoeiro de Itapemirim. A Guarda Civil Municipal também esteve presente durante a ação.

De acordo com a Polícia Militar, a operação tem como objetivo a fiscalização de motocicletas irregulares, especialmente aquelas com descargas abertas que geram poluição sonora e infringem o Código de Trânsito Brasileiro, também promove abordagens preventivas, orientações aos condutores e combate a práticas ilícitas.

Confira o balanço da operação:

Motocicletas: 57

Pessoas: 65

AITs: 04

Removidos: 02