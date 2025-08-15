Segurança

VÍDEO | Operação Cavalo de Aço aborda motocicletas irregulares em Cachoeiro

O balanço com resultado da operação ainda não foi divulgado.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Divulgação

A Polícia Militar realizou na manhã desta sexta-feira (15) mais uma fase da Operação Cavalo de Aço no bairro Gilberto Machado em Cachoeiro de Itapemirim. A Guarda Civil Municipal também esteve presente durante a ação.

De acordo com a Polícia Militar, a operação tem como objetivo a fiscalização de motocicletas irregulares, especialmente aquelas com descargas abertas que geram poluição sonora e infringem o Código de Trânsito Brasileiro, também promove abordagens preventivas, orientações aos condutores e combate a práticas ilícitas.

Leia também: Homem é preso com drogas e dinheiro no bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro

Confira o balanço da operação:

Motocicletas: 57
Pessoas: 65
AITs: 04
Removidos: 02

Divulgação: PMES

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimGuarda Civil MunicipalPolícia Militar

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por