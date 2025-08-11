Vila do Empreendedor reabre inscrições para ciclo gratuito de capacitação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, por meio da Vila do Empreendedor e em parceria com o Sebrae, reabriu inscrições para o ciclo gratuito de capacitação voltado aos empreendedores da cidade. A atividade começou em 24 de julho, com a palestra “Faça o Perfil da sua Empresa no Google”, e que segue na próxima quinta-feira (14), com o tema “Marketing Pessoal: Quando o Negócio é Você”.



A exposição acontece das 14h às 16h, no espaço da Vila do Empreendedor, localizado no Subsolo-A do Boulevard Shopping, em Itaparica. As atividades são presenciais e as vagas, limitadas. Por isso, os interessados em participar desta palestra devem se inscrever antecipadamente, acessando o link: https://forms.gle/L5uBBSozt48CpKmA6 ou Clicando Aqui.

O ciclo segue até novembro, com um evento por mês, incluindo oficinas práticas e painéis focados no fortalecimento da presença digital e no uso estratégico das redes sociais para alavancar negócios.



Confira as datas e os temas das próximas palestras:

• 14/08 – Marketing Pessoal: Quando o Negócio é Você

Inscrições: https://forms.gle/L5uBBSozt48CpKmA6



• 17/09 – Estratégias de Conteúdo para Mídias Sociais

Inscrições: https://forms.gle/4e2Tm8Bg5dRyfPN79



• 16/10 – Faça Fotos que Vendem

Inscrições: https://forms.gle/jWHcAKyYHHenMadC6



• 13/11 – Storytelling: Aprenda a Contar Boas Histórias

Inscrições: https://forms.gle/YzSpw1CY64h3nuEK9



Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, a iniciativa reforça as políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo implementadas pela gestão do prefeito Arnaldinho Borgo:



“Este ciclo de capacitação é parte de um conjunto de ações estratégicas que aproxima, qualifica e fortalece o setor produtivo de Vila Velha, envolvendo uma importante parceria com entidades técnicas como o Sebrae, para preparar nossos empreendedores para os desafios dos novos tempos”, afirmou.



A diretora da Vila do Empreendedor, Danielle de Deus, destaca que os temas foram escolhidos com base nas demandas mais recorrentes dos pequenos negócios locais.

“Não basta estar nas redes sociais. É preciso ter estratégia, identidade e conexão com o público para impulsionar vendas. Essa capacitação é uma ótima oportunidade para que os empreendedores transformem sua presença digital em resultados concretos”, ressaltou.



Inscreva-se gratuitamente e aproveite a oportunidade. Mais informações pelo WhatsApp: (27) 3149-7352.