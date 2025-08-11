Vila Velha promove ciclo de palestras gratuitas para empreendedores

Empreendedores de Vila Velha têm uma nova oportunidade para aprimorar seus conhecimentos e alavancar seus negócios sem custo algum. Isso porque, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Sebrae, está promovendo o Ciclo de Palestras Gratuitas para Empreendedores. A programação segue até novembro e aborda temas essenciais para quem deseja crescer no mercado.

De acordo com a organização, o objetivo é ensinar como usar habilidades, competências e presença para vender a própria imagem, definir propósito, atrair novas oportunidades e fortalecer os negócios.

As palestras acontecem na Vila do Empreendedor, localizada no Boulevard Shopping, Subsolo A, na Rodovia do Sol, bairro Itaparica.

As inscrições podem ser feitas pelo link disponível nas páginas oficiais da Prefeitura.

Serviço:

Próxima palestra: Marketing Pessoal — Quando o Negócio é Você