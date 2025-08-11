Polícia realiza fiscalizações e encontra ligações clandestinas em comércios do ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), em ação conjunta com o Departamento de Engenharia Forense do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) e técnicos da EDP, distribuidora de energia do Estado, realizou, na última terça-feira (5) e na quarta-feira (6), fiscalizações em estabelecimentos comerciais localizados nos municípios da Serra e de Cariacica. Durante as ações, foram encontradas ligações diretas à rede elétrica, caracterizando crime de furto de energia.

Na terça-feira (5), as equipes fiscalizaram um restaurante localizado na Praia de Carapebus, na Serra. No local, foi constatada uma ligação clandestina instalada na área externa do imóvel, no estacionamento, que conduzia energia para dentro do estabelecimento. Assim, a energia utilizada não estava sendo medida nem devidamente paga pelo proprietário. No momento da vistoria, o proprietário não estava presente e o procedimento foi acompanhado por uma funcionária. Diante disso, ninguém foi conduzido e um inquérito policial foi instaurado.

Já na quarta-feira (6), em Cariacica, as fiscalizações ocorreram em uma distribuidora de bebidas e em uma fábrica de polpas de frutas, ambas localizadas no bairro São Francisco. Nos dois comércios, as equipes encontraram ligações diretas na rede elétrica, sendo constatado pelos técnicos que toda a energia utilizada era desviada do sistema de medição da concessionária. Os proprietários foram encaminhados à sede do Deic e autuados em flagrante por furto. Após recolhimento da fiança estabelecida pela autoridade policial, foram liberados para responder em liberdade.

A EDP informou que, em todos os pontos vistoriados, as ligações clandestinas foram removidas pelos técnicos da distribuidora. O furto de energia, além de ilegal, compromete o fornecimento regular à população, pode causar acidentes, sobrecargas na rede elétrica e danos a equipamentos.