Vitória recebe espetáculo com direção de Fernando Perrotti

Estreia neste domingo (10), às 17h, no Palácio da Cultura Sonia Cabral, em Vitória, o espetáculo “Eles estão de volta”, com Fernando Perrotti. A peça reúne 20 atores em cena para contar histórias sobre amizade e companheirismo, em uma reflexão sobre os vínculos reais em tempos de conexões digitais.

O espetáculo “Eles estão de volta”, deu vida a uma nova habilidade de Fernando Perrotti – bailarino, professor e coreografo do quadro “Dança dos famosos”, da Rede Globo de Televisão, que pela primeira vez coreografa um espetáculo teatral.

“Já fiz vários trabalhos como coreógrafo, inclusive em espetáculos de dança, mas nunca em uma peça de teatro ou musical. Está sendo uma experiência incrível e um grande aprendizado”, conta Perrotti.

O coreógrafo veio especialmente a Vitória para os ensaios, que aconteceram em quatro finais de semana. Para ele, ler o roteiro, entender a história e a proposta, são coisas indispensáveis para que a dança converse com a cena e se encaixe no desenrolar da peça.

O espetáculo

Com três coreografias assinadas, o espetáculo traz um toque especial da linguagem da dança para o teatro.

A peça é uma homenagem ao espetáculo capixaba “Sexo, Drogas e Rock’n Roll”, sucesso de bilheteria que estreou em 2004 e foi remontado duas vezes.

“O público sempre pede a volta do espetáculo, mas quisemos criar uma nova história nos mesmos moldes, com emoção, diversão, nostalgia e muita vontade de cantar e dançar”, diz José Celso Cavalieri, que também assina o roteiro ao lado de Anderson Lima.

O elenco é formado pelos atores: Eliziane Silva, Vânia Cunha, Rone Domingos, Glever Dutra, Eliza Rodrigues, Andrea Neves, Anderson Lima, Hope Farias, Sabrina Lemos, Juan Escossia, Alexandre Prado, Nicolas Lis, Letícia Ronceti, Nilcea Nunes, Maristeá Rodrigues, Maykon Vaz, Jonatan Jones, Isabel Montenegro, Luisa Montenegro, Arthur Henrique Frontino e José Celso Cavalieri.

A peça promete envolver o público com trilha sonora marcante, figurinos criativos e um cenário pensado para valorizar os momentos da história.

“A última dança tem uma energia enorme e fecha o espetáculo com a cereja do bolo. Eu amo um ‘grand finale’”, revela Perrotti.

Serviço

Estreia do espetáculo “Eles Estão de Volta”