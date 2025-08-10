Vitória sedia seminário sobre riscos na primeira infância

A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) realiza no dia 21 de agosto, de 8h às 16h no auditório da Receita Federal, em Vitória, o Seminário Estadual Riscos e Vulnerabilidades na Primeira Infância. O evento tem o objetivo de promover reflexões e debates as vulnerabilidades e os fatores de riscos que afetam as crianças de 0 a 6 anos.

O seminário vai reunir profissionais, gestores e especialistas para discutir estratégias integradas à prevenção e enfrentamento dessas vulnerabilidades, com foco na atuação intersetorial entre as diversas áreas, abordando temas como políticas públicas, metodologias de cuidado centradas na família e no território.

Serviço:

O Seminário ocorrerá de forma presencial, no Auditório da Receita Federal, na quinta-feira (21/08), das 8h às 16h.

Horário : 8h às 16h.

: 8h às 16h. Local : Auditório da Receita Federal – Av. Mascarenhas de Moraes, Nº 1333, (Beira Mar), Ilha de Santa Maria, Vitória.

: Auditório da Receita Federal – Av. Mascarenhas de Moraes, Nº 1333, (Beira Mar), Ilha de Santa Maria, Vitória. As inscrições para o seminário vão até o dia 18 de agosto pelo link.

Programação: