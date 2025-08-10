Vitória sedia seminário sobre riscos na primeira infância

A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) realiza no dia 21 de agosto, de 8h às 16h no auditório da Receita Federal, em Vitória, o Seminário Estadual Riscos e Vulnerabilidades na Primeira Infância. O evento tem o objetivo de promover reflexões e debates as vulnerabilidades e os fatores de riscos que afetam as crianças de 0 a 6 anos.
O seminário vai reunir profissionais, gestores e especialistas para discutir estratégias integradas à prevenção e enfrentamento dessas vulnerabilidades, com foco na atuação intersetorial entre as diversas áreas, abordando temas como políticas públicas, metodologias de cuidado centradas na família e no território.
Serviço:
O Seminário ocorrerá de forma presencial, no Auditório da Receita Federal, na quinta-feira (21/08), das 8h às 16h.
- Horário: 8h às 16h.
- Local: Auditório da Receita Federal – Av. Mascarenhas de Moraes, Nº 1333, (Beira Mar), Ilha de Santa Maria, Vitória.
- As inscrições para o seminário vão até o dia 18 de agosto pelo link.
Programação:
- 21/08 (quinta-feira)
- 08h – Credenciamento e coffee break
- 09h – Abertura com o Grupo de Flautas SECRI
- 09h20 – Mesa de abertura
- 10h – Palestra “Experiências adversas e os impactos no desenvolvimento infantil”. Maria Beatriz Martins Linhares: Profa. Dra. da Faculdade de Medicina de R. Preto (USP) e do Laboratório de Pesquisa em Prevenção de Problemas de Desenvolvimento e Comportamento da Criança.
- 11h – Abertura para o debate
- 12h – Almoço
- 13h – Retorno com atração cultural Coral Mães e Filhos, Projeto Bom Jesus do Norte
- 13h30 – Mesa Redonda “Riscos e vulnerabilidades: uma atenção intersetorial”.
- – Mirela Alvarenga: Assistente Social, Ma. em Política Social, doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Política Social (UFES) e servidora pública na Secretaria de Estado da Saúde.
- – Catarina Gordiano: Dra. em Psicologia e Ma. em Direito (UFES), com foco nos temas: direito da criança e do adolescente, práticas judiciais de produção de provas, ritualização do processo e falsas memórias.
- – Débora Cristina: Dra. e Ma. em Educação pela (UFPR). Profa. de Educação das Relações Étnico-Raciais no Centro de Educação da UFES e Profa. permanente do PPGPE-UFES.
- – Maria Lúcia Garcia: Dra. em Psicologia Social pela USP e Ma. em Psicologia Social (USP). Experiência com foco nos temas: política pública, política social, de saúde, de saúde mental e primeira infância.
- 15h – Painel de indicadores da Assistência Social.
- 15h30 – Abertura para o debate
- 16h – Encerramento
