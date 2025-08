Zoonoses segue vacinação contra a raiva no mês de agosto em Anchieta

A Secretaria de Saúde de Anchieta, por meio da Equipe de Zoonoses, segue realizando durante o mês de agosto a Campanha de Vacinação Antirrábica 2025. A ação acontece de casa em casa, com agentes percorrendo os bairros para vacinar cães e gatos contra a raiva — uma doença grave e fatal, que também pode ser transmitida aos seres humanos.

O cronograma de agosto foi liberado e é preciso que os tutores fiquem atentos à passagem da equipe de Vigilância em Zoonoses e mantenham seus animais em casa no dia da visita.

A vacinação começa nos dias 4 e 6 no bairro Novo Horizonte e segue para Arerá nos dias 07, 11 e 12 de agosto. Já em Iriri, as visitas estão programadas entre os dias 13 e 28 de agosto. Podem ser vacinados cães e gatos a partir de 3 meses de idade.

Vale lembrar que, além das ações no interior, os tutores que moram na Sede de Anchieta também podem vacinar seus animais todas as segundas e quartas-feiras, no ponto fixo localizado na Sede da Zoonoses, na Rua Hemilio dos Santos Souza, nº 150 – Bairro Justiça II, no prédio da antiga sede do CAPS.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, a população pode entrar em contato com a Vigilância em Zoonoses pelo telefone (28) 99254-2119.

Saiba mais:

Vacinação contra a Raiva – Agosto