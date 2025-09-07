7 de setembro: "Um país só avança com instituições independentes", diz Casagrande

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço, prestigiaram o tradicional Desfile Cívico‑Militar da Semana da Pátria, realizado na manhã deste domingo, 7 de setembro, na Avenida Beira‑Mar, em Vitória. A solenidade reuniu milhares de participantes, reafirmando a integração entre instituições civis e militares, bem como o respeito às tradições cívicas do Estado.

“Esse é mais um 7 de setembro, em que temos muito a comemorar, apesar dos muitos desafios presentes. Sabemos que há muito a ser feito no Brasil e no Espírito Santo, principalmente no que se refere ao fortalecimento das nossas instituições. Um país só avança com instituições fortes e independentes. Quando temos instituições fortes e que cooperam entre si conseguimos avançar cada vez mais rápido”, afirmou o governador.

A programação teve início com a execução do exórdio pela Banda da Polícia Militar do Espírito Santo. Em seguida, a tocha com o Fogo Simbólico da Pátria, conduzida por um grupamento das forças militares, foi utilizada pelo governador para o acendimento da Pira da Independência. Ao som do Hino Nacional, as bandeiras foram hasteadas.

O desfile foi aberto no céu pela aviação do NOTAER (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo), da Secretaria da Casa Militar (SCM). A demonstração aérea teve a participação das aeronaves Harpia 7 (de dois motores, empregada em missões de apoio aeromédico e salvamento), Harpia 2 e Harpia 8 (helicópteros versáteis para resgate, operações policiais e missões aeromédicas) e a mais recente aquisição, Harpia 9 (modelo H130, utilizada prioritariamente em missões aeromédicas). As aeronaves prestaram continência regulamentar à autoridade presente e sobrevoaram a Baía de Vitória em passagens que emocionaram o público.

Na sequência, o desfile terrestre apresentou 27 escolas da Região Metropolitana da Grande Vitória (Vitoria, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Fundão), totalizando cerca de 2.200 estudantes e integrantes de organizações civis. Abrindo o bloco civil, desfilaram a APAE Vitória — que neste ano celebra 60 anos de atuação — e as bandas do projeto Música na Rede, da Secretaria da Educação (Sedu), que reúnem jovens talentos das regiões Centro e Sul do Estado. Seguidos de grupos escolares municipais, bandas marciais, projetos esportivos e culturais, que demonstraram o trabalho educativo desenvolvido nas redes de ensino capixabas.

No segmento militar, a Associação dos Boinas Azuis foi o primeiro grupamento a desfilar após o comandante do desfile. Em continuidade, desfilaram cerca de 2.100 integrantes das forças de segurança que atuam no Espírito Santo: Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Científica, Polícia Penal, Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases), Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) e as guardas municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.

As unidades exibiram formações, viaturas operacionais, equipamentos especializados e diversos grupamentos, como cavalaria, núcleos K9, equipes de operações especiais, corporações de resgate e pericial, além de projetos sociais e educacionais das forças de segurança.

Alguns dos destaques da programação foram a apresentação histórica do Corpo de Bombeiros, com viaturas antigas e modernas do seu grupamento motorizado; a demonstração da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil; as vans e unidades da Polícia Científica, incluindo a iniciativa “Identidade Solidária”; as novas estruturas e equipamentos da Polícia Penal; as viaturas humanizadas e tático‑operacionais do Iases; e a atuação do Detran|ES na promoção da educação para o trânsito.

O encerramento do desfile contou com a passagem do Grupamento Motos Harley (80 motocicletas) e de uma esquadrilha de carros antigos (44 veículos), que desfilaram em continuação à demonstração de civismo e memória histórica.

A solenidade coordenada pela Secretaria da Casa Militar reforçou o objetivo do Governo do Estado de valorizar o civismo, a educação, a inclusão e a integração entre sociedade e forças públicas.