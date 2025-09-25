Adolescente desaparecido em Guarapari é encontrado morto

O corpo de Carlos Emanuel dos Santos Oliveira, de 17 anos, que estava desaparecido desde a segunda-feira (22), foi localizado na última quarta-feira (24) em uma área de mata no bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari. A vítima apresentava múltiplas perfurações por disparos de arma de fogo.

As investigações da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari apontaram que o adolescente tinha envolvimento com o tráfico de drogas na orla da Praia do Morro e na Praça dos Golfinhos. De acordo com o delegado Franco Malini, ele atuava junto à facção Primeiro Comando de Vitória (PCV) e desviava entorpecentes para o Terceiro Comando Puro (TCP), situação que teria motivado o crime.

O desaparecimento de Carlos Emanuel havia sido registrado na terça-feira (23), após relatos de que ele teria sido sequestrado na orla da Praia do Morro enquanto estava com a namorada. Posteriormente, a jovem voltou à delegacia e confessou ter omitido informações por medo de represálias, esclarecendo que a vítima foi atraída por traficantes até o bairro Adalberto Simão Nader, de onde não retornou.

Durante a operação realizada nesta quarta-feira (24), a Polícia Civil, em conjunto com a Força Tática do 10º Batalhão e o Batalhão de Ações com Cães (BAC), da Polícia Militar, prendeu um homem de 20 anos, suspeito do homicídio. Ele confessou o crime e indicou o local onde o corpo estava. Além disso, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm, que pode ter sido usada na execução.

O suspeito foi autuado por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.