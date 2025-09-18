Alunos de Castelo vencem prêmio nacional na Feira Brasileira de Iniciação Científica

A Feira Brasileira de Iniciação Científica (FEBIC) 2025, realizada em Joinville (SC) entre os dias 8 e 12 de setembro, reuniu 387 projetos de estudantes de todo o Brasil e de países como México, Chile, Paraguai, Colômbia e Peru. Entre os destaques esteve o CEET Emílio Nemer, de Castelo, que voltou para casa com o Prêmio Destaque Sustentabilidade Nacional.

O projeto premiado, intitulado “O aprimoramento do sistema de água no município de Castelo-ES por meio de sensores integrados”, foi desenvolvido pelos alunos Aguinaldo Valeriano Francisco, Aruã Ayres Oliveira e Higor Boeque Lemes, com orientação da professora Eliete Fim Ambrozio Machado e participação da diretora Joelma Cellin. A pesquisa contou ainda com o apoio do Escritório da CESAN de Castelo, que contribuiu para o desenvolvimento do trabalho.

A conquista foi celebrada como um marco para a educação profissional no município. A subsecretária estadual Solange Batista, o secretário estadual Bruno Lamas e o governador Renato Casagrande foram lembrados pelo incentivo contínuo à educação, fundamental para a criação e fortalecimento do CEET Emílio Nemer, instituição que já se tornou referência na formação de profissionais qualificados.

O projeto também só pôde chegar à FEBIC graças ao apoio de empresas locais que contribuíram com estadia, deslocamento e alimentação da equipe: Fazzy Internet, Tecsystem, MGT Mármores e Granitos, Posto Peisino, Ollé Sports, Orbe, Robo Box, Itec Informática, Fire Tintas, Chicken Lupi e Barone Soluções.