Anchieta: acidente envolvendo carreta interdita BR-101

Um acidente registrado no km 368 da BR-101, em Anchieta, deixou a rodovia totalmente interditada nos dois sentidos no final da tarde deste domingo (7).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via segue bloqueada e ainda não há previsão de liberação do tráfego.

Leia também: BR-262: tráfego de veículos será alterado a partir desta segunda (8); entenda

A PRF não divulgou detalhes sobre a dinâmica do acidente ou possíveis vítimas até o momento. Motoristas que trafegam pela região precisam redobrar a atenção, já que o bloqueio provoca lentidão e reflexos em trechos próximos da rodovia.

Equipes estão no local para acompanhar a ocorrência e orientar condutores sobre rotas alternativas.