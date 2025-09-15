Anchieta: espetáculo “Sono e Sonhos” encanta crianças em apresentações gratuitas

Em setembro, o Grupo de Teatro Rerigtiba volta a encenar o espetáculo “Sono e Sonhos”. As apresentações são gratuitas e acontecem nesta quarta-feira (17) e quinta-feira (18), no Espaço Cultural Rerigtiba, em Anchieta.

A montagem teve sua estreia em 2011, viabilizada com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult), por meio do prêmio para residência de grupos teatrais. Recentemente, o espetáculo renovou seu elenco, trazendo novas interpretações para a produção que já encantou milhares de crianças ao longo dos anos.

As apresentações fazem parte da programação do Projeto “Cultura Acessível: Palco para Todos”, contemplado no edital de apoio à programação continuada de espaços culturais, do Funcultura e da Lei Paulo Gustavo, por meio da Secult, e Ministério da Cultura (MinC).

Dedicado ao público infantil com idade a partir de dois anos; a peça mergulha no universo onírico de bebês e crianças, explorando suas descobertas sensoriais — cores, sons e formas —, por meio de um espetáculo cênico-visual, unindo várias linguagens cênicas. A montagem reúne interpretação, dança, teatro de bonecos, música, artes plásticas e animação de objetos para criar uma experiência lúdica e envolvente.

Sobre o espetáculo

“Sono e Sonhos” é resultado de um processo de pesquisa desenvolvido por meio de uma residência artística em que o Grupo Rerigtiba convidou a diretora Anie Welter, da Cia Noz de Teatro, Dança e Animação de São Paulo (SP), para experimentar uma linguagem mista de interpretação gestual que se fundiu às técnicas de interpretação, dança, teatro de bonecos, música, artes plásticas e animação de objetos, desenvolvendo uma dramaturgia com recursos da multilinguagem para a criação de um espetáculo destinado a crianças.

Sinopse

O tema central de “Sonos e Sonhos” é o mundo onírico dos bebês e das crianças, suas descobertas das cores, sons e formas.

Inspirados por eles, objetos cotidianos ganham novas formas de expressão: doces, pirulitos, bombons e sorvetes flutuam no ar como balões, cardumes de peixinhos brincam no fundo do mar enquanto uma névoa luminosa atravessa o tecido da noite para revelar o outro lado, “onde vivem monstros de todos os tipos e cores” que não mais assustam as criancinhas.

Ficha Técnica

Direção: Anie Welter

Roteiro: Criação coletiva do Grupo

Produção: Telma Amaral

Elenco: Allana Monteiro, Bruno Menegueli, Jackie Cupertino, Julia Campos e Welida Pontes

Bonecos e adereços: Anie Welter

Ensaiadora: Ivna Messina

Desenho de Luz: Welida Pontes

Operador de Luz: Danilo Curtiss

Operador de som: Sara Lyra

Realização: Grupo de Teatro Rerigtiba

Serviço:

Espetáculo Infantil “Sono e Sonhos”

Data: 17/9

Horário: 19h