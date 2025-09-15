O que a Parceria Legal vai levar para a Feira Distrital em Santa Teresa?

Nos dias 26, 27 e 28 de setembro, o município de Santa Teresa realiza mais uma edição da Feira Distrital, uma celebração anual que reúne expositores e artistas dos seis distritos da cidade, com uma programação focada em valorizar a cultura local e a memória afetiva dos moradores.

A feira é uma vitrine para a rica gastronomia e os produtos típicos da região, destacando a produção de cada distrito. Serão três dias de programação cultural, que é um dos pilares do evento, com shows musicais de artistas locais e nacional.

Neste ano, a novidade do evento é a Feira Parceria Legal, que levará atendimentos gratuitos nas áreas jurídica e de saúde, além de serviços para os moradores.

O evento acontece no Parque de Exposições do município, a Feira Parceria Legal será realizada no sábado (27), das 8h às 13h.

Confira os serviços disponíveis!

Assistência Social

CADASTRO ÚNICO: consulta da situação do cadastro com atualização conforme a necessidade e preencher solicitação de inclusão e transferência de cadastro único. Documentos necessários: Identidade, CPF, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho, Contrato de Trabalho, Certidão de Nascimento ou Casamento e Comprovante de residência. Obs: Para estar no Cadastro Único a renda mensal é de até meio salário mínimo por pessoa na família.

Oficina de recreação: Pintura facial, pintura livre em papel, pintura livre em tela e brinquedos com sucata.

Orientações sobre os serviços ofertados na Assistência Social: emissão de carteirinha da pessoa idosa; CRAS/PAIF, CREAS/PAEFI, SCFV e Benefícios eventuais

Saúde

Testes rápidos para ISTs

Vacinação Hepatite B, dupla adulto e influenza

Meio Ambiente

Vacinação contra cinomose (cachorro)

Agendamento de castração (gato e cachorro) – Programa Pet Vida e E o Programa Municipal Quem Ama Cuida

Sala do Empreendedor

Programa Nosso crédito (microcrédito com juros baixos).

PAV – Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal.

MEI – Formalização, baixa, parcelamento e emissão de boletos.

Serviço de cadastro no CADASTUR

Finanças

Orientação para a atualização e regularização do Cadastro Econômico dos feirantes e demais empreendedores participantes, com esclarecimentos sobre CNAEs, regime de enquadramento tributário e obrigações fiscais.

Atualização dos dados do cadastro de pessoas com o objetivo de viabilizar a emissão da certidão negativa de débitos e aprimorar a localização para entrega do IPTU e demais serviços.

Orientação sobre a documentação exigida para o serviço de Avaliação de Bens e Imóveis, bem como sobre o trâmite do processo.

Conscientização sobre a importância da emissão de notas fiscais e da arrecadação tributária para o desenvolvimento local.

Fiscalização orientativa, assegurando a legalidade e regularidade das atividades sem inviabilizar a participação dos expositores.

Apoio aos feirantes na emissão de documentos fiscais e regularização por meio de parcelamentos facilitados.

Confira a programação completa da Feira Distrital!

Sexta-feira (26)

18h – Abertura dos portões

18h30 – Dança Xote de Roda “Resgate de Tradições” (Várzea Alegre)

19h – Emerson Tesch – Palco 2

20h30 Dallas Country – Palco Principal

22h30 – Marcos & Belutti – Palco Principal

Sábado (27)

9h – Abertura dos portões

11h30 – Mazinho dos teclados – Palco 2

13h – Bruno Ronconi – Voz e Violão (Alto Caldeirão)

13h30 – Welison e Júnior – Palco 2

15h30 – Pagode Patrimônio do Samba (Santo Antônio do Canaã)

16h – Júlio Neto e Daniel – Palco 2

18h – Grupo de Violões “Cantos e Encantos da nossa Terra” (Várzea Alegre)

20h – Luiz Paulo Forrozão – Palco Principal

21h30 – Léo Lima – Palco Principal

23h30 – Alemão do Forró – Palco Principal

Domingo (28)