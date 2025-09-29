Anchieta: força-tarefa busca por empresário e piloto de lancha que sumiram no mar

O Corpo de Bombeiros Militar realiza, desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (29), buscas em alto-mar para localizar dois homens. Ambos desapareceram neste domingo (28), na direção da Praia de Ubu, em Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo.

Segundo os militares, o chamado de socorro partiu de um solicitante que aguardava a dupla em terra firme. Ele relatou que os homens saíram para mergulhar acompanhados de um mergulhador experiente, mas não retornaram no horário combinado. Até o momento, às 15h19, nem a embarcação utilizada nem os dois mergulhadores foram encontrados.

As informações extraoficiais apontam que os homens desaparecidos são o empresário Maikel Araujo dos Santos, criador do projeto infantil Macakids, e o piloto de lancha Ronald Menezes.

“Nesta segunda-feira, as buscas tiveram início nas primeiras horas da manhã, mobilizando Corpo de Bombeiros de Anchieta, com duas embarcações; Capitania dos Portos de Guarapari; navio patrulha da Marinha do Brasil e aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer)”, explicou o CBMES por meio de nota.

As estações de rádio da região, os pescadores da área, além de embarcações próximas ao local (Piuma, Marataizes, Itapemirim) também foram informados.