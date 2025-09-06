AQUINOTICIAS.COM lança canal no WhatsApp e reforça liderança em notícias do ES

Em um movimento estratégico para aprimorar a distribuição de conteúdo e garantir ainda mais segurança aos seus leitores, o AQUINOTICIAS.COM lança seu canal oficial no WhatsApp. Consolidado como um dos três maiores veículos de imprensa do Espírito Santo, o portal agora foca nesta ferramenta para expandir seu alcance e manter a liderança na divulgação de notícias do Espírito Santo.

A nova abordagem tem como foco principal os novos usuários, que serão direcionados ao canal para uma experiência mais segura e privada. Os grupos de notícias já existentes continuarão ativos, garantindo que nenhum leitor perca as atualizações diárias. Clique aqui e entre para o canal: https://curt.link/SQPBO

Segurança e privacidade para ler as notícias do Espírito Santo

A grande vantagem do canal do WhatsApp é a privacidade. Diferente dos grupos, o canal não expõe seus dados pessoais, como nome e número de telefone, para outros membros. Você pode acompanhar todas as notícias do Espírito Santo e as informações mais relevantes de forma totalmente segura.

Para seguir o canal do AQUINOTICIAS.COM e receber as notícias do Espírito Santo em primeira mão, é muito simples:

Abra seu WhatsApp e toque na aba “Atualizações”. Deslize a tela para baixo até a seção “Canais” e toque no ícone de “+”. Selecione “Encontrar canais” e procure por “AQUINOTICIAS”. Ao encontrar o canal oficial, toque no botão “Seguir”.

Se preferir, você pode clicar diretamente no link e começar a seguir agora mesmo:

➡️ Siga o canal “AQUINOTICIAS” no WhatsApp: https://curt.link/SQPBO