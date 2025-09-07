Atílio Vivácqua: frente parlamentar discute transtornos neurobiológicos
Os presentes cobraram mais inclusão e respeito para as pessoas com esses transtornos.
•
As particularidades das pessoas com transtornos neurobiológicos foram debatidas em reunião da Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa (Ales) que discute o tema. Os presentes cobraram mais inclusão e respeito para as pessoas com esses transtornos. O encontro aconteceu na noite desta quinta-feira (4), na Câmara Municipal de Atílio Vivácqua, município do sul do Espírito Santo.
A neuropsicopedagoga Rhaíssa Paris foi a palestrante do evento. Ela explicou que as pessoas muitas vezes confundem os transtornos do neurodesenvolvimento com algumas dificuldades de aprendizagem. “Os transtornos são biológicos, ou seja, a criança nasce com TEA, TDAH e isso vai para o resto da vida”, explicou.
Leia também: BR-262: tráfego de veículos será alterado a partir desta segunda (8); entenda
De acordo com a especialista, o primeiro órgão a se formar de uma pessoa é o coração e o último é o cérebro, que só conclui sua formação por volta dos 25 anos. “Tendo o diagnóstico precoce e políticas públicas para ajudar a pessoa caminhar até os 25 anos, com os estímulos necessários, vai ser melhor essa caminhada”, afirmou.
Paris ressaltou a importância de qualificar os profissionais da saúde para fazerem o diagnóstico correto e os encaminhamentos necessários. “A maior parte das pessoas apresentam dificuldades ou sintomas dos transtornos. Apenas 7% da população tem realmente transtornos que precisam dos cuidados específicos. Por isso, precisamos de pessoas aptas”, frisou.