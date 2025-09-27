Avenida de Lazer: confira os horários de interdição das vias neste domingo (28)

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim promove, neste domingo (28), mais uma edição da Avenida de Lazer. Para a realização das atividades, trechos de vias nos dois pontos do evento ficarão temporariamente interditados para o tráfego de veículos.

Na região da Beira Rio, no entorno da Praça de Fátima, a interdição acontece das 6h30 às 10h30, período reservado para atividades esportivas, recreação infantil e ações do projeto Mães Atípicas em Movimento.

Já no bairro IBC, o bloqueio será realizado das 8h às 11h, no trecho que vai da Avenida José Félix Cheim, no início do bairro, até a Rua Dário Cunha, próximo ao Cemitério Park