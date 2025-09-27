Motocicleta furtada em Vargem Alta é recuperada em Cachoeiro

Uma Honda CG Titan 125, de cor cinza, furtada no município de Vargem Alta, foi recuperada na noite desta sexta-feira (26) em Cachoeiro de Itapemirim. O veículo foi localizado cerca de 200 metros da Ilha da Luz, após o sistema de videomonitoramento identificar a movimentação suspeita de pessoas no local.

Dois homens que carregavam capacetes foram abordados por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro. Um terceiro suspeito conseguiu fugir, pulando próximo à margem do rio e escondendo-se sob residências.

Informações colhidas no local indicam que a motocicleta havia sido levada por meio de ligação direta na região conhecida como Richmond, em Vargem Alta.

Após a recuperação, a motocicleta foi removida para o pátio credenciado do Detran e ficará à disposição da Delegacia de Polícia para as providências legais.