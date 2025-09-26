Avenidas de Lazer em Cachoeiro terá novo horário em outubro

O projeto Avenidas de Lazer terá seu horário ampliado a partir do primeiro domingo de outubro (05). Hoje, acontece todos os domingos pela manhã até 10h30. Com a mudança, as atividades durarão uma hora a mais – até 11h30.

Desde janeiro deste ano, a prefeitura realiza o projeto, com o intuito de proporcionar oportunidades de lazer democráticas para os moradores. A iniciativa começou na Beira Rio e, em seguida, foi expandida para o bairro IBC, mais precisamente, no final da Linha Vermelha.

Nos dois lugares, as atividades contam com a supervisão da equipe da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), que além de monitorar e dar suporte ao projeto, muitas vezes, leva opções de atividades lúdicas para a comunidade.

Crianças e familiares têm aproveitado os momentos para brincar. Levam bicicletas, motocas, carrinhos gira-gira e outros veículos infantis para terem a chance de andarem na rua, sem o perigo dos carros. Alguns levam bolas ou outros brinquedos que garantem momentos de diversão ao ar livre.

A ação, segundo o secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodolpho Maia, tem atrelado entretenimento e segurança e, por isso, tem se tornado mais popular a cada domingo. “É uma forma de democratizarmos o acesso ao lazer, garantindo uma espécie de resgate do espaço lúdico da rua que as novas gerações têm perdido ao longo dos anos. Vemos, aos domingos, um espaço aberto que tem levado famílias, permitindo que os pais possam ter um momento agradável ao lado de seus filhos”, destacou.

Confira os pontos de interdição

Na avenida Beira-Rio, o fluxo de carros é interditado às 6h30, na altura da ponte Karin Tanure, Centro, até a rua Pedro Dias (em frente à ponte de pedestre Governador João Bley), no Guandu. Já no IBC, a interdição ocorre poucos metros depois do Cemitério Park até o final da Linha Vermelha, a partir das 7h30.