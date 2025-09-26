Caminhada ao Pico do Itabira é adiada devido à instabilidade do tempo

A caminhada ao Pico do Itabira que seria realizada neste domingo (28), pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro de Itapemirim, foi cancelada e será remarcada para outra data. A necessidade de adiamento se dá por conta das chuvas dos últimos dias, que deixou a estrada de acesso escorregadia e sem condições de trafegabilidade.
“Nossa preocupação é com a segurança dos caminhantes durante o evento, por se tratar de uma estrada de terra, que ficou bastante encharcada e escorregadia. Tomamos a decisão de adiar para não colocar em risco as pessoas, caso sofram algum tipo de ocorrência durante o trajeto”, afirma Rodolpho Maia, secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro.
A nova data será definida de acordo com as condições climáticas em Cachoeiro, e comunicada nos canais oficiais da prefeitura. Os cadastros já feitos continuarão valendo para o novo dia. Informações podem ser obtidas pelo tefefone: (28) 3199-1759
